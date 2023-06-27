Лукашенко: Лагерей для "Вагнера" не строим, пусть ставят палатки

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси не строят лагерей для ЧВК "Вагнер", но при необходимости "помогут с размещением", сообщает Украинская правда.

Об этом Лукашенко заявил на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу.

"Мы пока никаких лагерей не строим. Но если они захотят (я так понимаю, они смотрят отдельные территории), мы их разместим. Ставьте палатки, пожалуйста. Но пока они находятся в Луганске в своих лагерях. И как мне сказал вчера звонивший Пригожин, кто-то контракт с Минобороны с Шойгу подпишет.

Мы им предложили одну из заброшенных частей. Пожалуйста - забор есть, все есть. Ставьте палатки. Чем можем, поможем. Пока определятся, чем им заниматься" , — заявил он.

Ранее Лукашенко заявлял, что главарь "Вагнера" Евгений Пригожин уже прибыл﻿ в Беларусь.