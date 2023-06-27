ВСУ сообщили об успешном штурме позиций россиян в Донбассе
Силы обороны Украины провели успешный штурм вражеских позиций в районе Курдюмовки Донецкой области, сообщает Укринформ.
Об этом заявили в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.
"1-й механизированный батальон 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода провел успешный штурм позиций захватчиков в районе Курдюмовки", - говорится в сообщении.
Как отметили в командовании, в результате боя вражеский батальон был разгромлен – до 35 ликвидированных, 40 сбежали, несколько захватчиков сдались в плен .