ВСУ сообщили об успешном штурме позиций россиян в Донбассе

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Разрешить рекламу и аналитику Разрешить рекламу и аналитику Да Разрешить рекламу и аналитику Нет

Создайте персонализированный рекламный профиль Создайте персонализированный рекламный профиль Да Создайте персонализированный рекламный профиль Нет

Создайте персонализированный профиль контента Создайте персонализированный профиль контента Да Создайте персонализированный профиль контента Нет

Выберите персонализированный контент Выберите персонализированный контент Да Выберите персонализированный контент Нет

Измеряйте эффективность рекламы Измеряйте эффективность рекламы Да Измеряйте эффективность рекламы Нет

Измеряйте эффективность контента Измеряйте эффективность контента Да Измеряйте эффективность контента Нет

Применяйте маркетинговые исследования, чтобы получить представление об аудитории Применяйте маркетинговые исследования, чтобы получить представление об аудитории Да Применяйте маркетинговые исследования, чтобы получить представление об аудитории Нет

Разрабатывать и улучшать продукты Разрабатывать и улучшать продукты Да Разрабатывать и улучшать продукты Нет

Обеспечение безопасности, предотвращение мошенничества и отладка Обеспечение безопасности, предотвращение мошенничества и отладка Да Обеспечение безопасности, предотвращение мошенничества и отладка Нет

Технически доставлять рекламу или контент Технически доставлять рекламу или контент Да Технически доставлять рекламу или контент Нет