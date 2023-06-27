Лукашенко: "Вагнеровцы" не будут охранять ядерное оружие в Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко утверждает, что наемники "группы Вагнера", которые должны прибыть на территорию страны после попытки мятежа в РФ, не будут охранять российское тактическое ядерное оружие, сообщает Европейская правда.
"Никакое ядерное оружие "Вагнер" охранять не будет. Это наша задача. И за сохранение оружия персональную ответственность несу прежде всего я. Поэтому мы на это никогда не пойдем", – заявляет Лукашенко.
Он также рассказал, что в настоящее время большая часть тактического ядерного оружия из РФ уже находится на территории Беларуси.
По словам Лукашенко, ее будут охранять "россияне и белорусы".
"Работаем вместе. У нас такого опыта нет. Обслуживают россияне. Мы помогаем обслуживать это ядерное оружие. Оказывается, это мероприятие непростое", – добавил он.
Напомним, накануне российский президент Владимир Путин заявил, что "вагнеровцы" смогут подписать контракт с Минобороны РФ, уволиться или "уйти в Беларусь".