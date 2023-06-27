В Генштабе показали, как учатся украинские военные медики в Британии

В Великобритании в рамках программы Operation Orbital прошли обучение по тактической медицине 49 украинских военных медиков, сообщает Укринформ.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

"49 украинских военных медиков прошли обучение по такмеду в Великобритании в рамках программы Operation Orbital. Это уникальный курс, который проводит британская армия вместе с представителями Нидерландов и Исландии" , - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинских медиков обучали массовому осмотру раненых с различными травмами, оказанию помощи пострадавшим с тяжелыми ранениями, вызванными взрывами и стрелковым оружием. Также иностранные инструкторы проводили занятия по оказанию помощи и способам безопасного извлечения пострадавших из гражданского и военного транспорта и эвакуации раненых под огнем.

В Генштабе добавили, что вернувшись домой, медики передадут знания другим военнослужащим Вооруженных сил Украины.