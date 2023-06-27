Украина остается крупнейшим импортером немецкого оружия

С начала этого года федеральное правительство Германии одобрило экспорт вооружений на сумму не менее 4,62 миллиарда евро в этом году, что примерно на 12% больше, чем за первые шесть месяцев предыдущего года, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в ответе на запрос депутата Бундестага от "Левых" Севима Дагделена, который цитирует агентство DPA.

За период с 1 января по 19 июня больше всего лицензий на экспорт оружия правительство ФРГ выдало по Украине, которая подверглась полномасштабному вторжению со стороны России: их объем составляет 1,18 миллиарда евро.

В прошлом году Германия дала зеленый свет для экспорта оружия в Украину на сумму 2,24 миллиарда евро. Таким образом, общая стоимость одобренного для передачи Украине немецкого оружия составляет 3,42 миллиарда евро.

На втором месте после Украины по общей стоимости экспортных лицензий находится Венгрия – их стоимость составляет 1 миллиард евро.

Среди десяти крупнейших стран-получателей немецкого оружия в этом году – семь стран-членов ЕС или НАТО. Кроме Венгрии, это Кипр (266,6 миллиона евро), США (265,8 миллиона), Великобритания (227,0 миллиона), Франция (226,8 миллиона), Польша (92,3 миллиона) и Финляндия (83,7 миллиона).

Кроме Украины, Германия также экспортировала оружие в Южную Корею, которая имеет статус близкого союзника и должна получить оружия на 201,7 миллиона евро, а также Индия с разрешенным объемом экспорта 108,4 миллиона евро.