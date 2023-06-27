В Генштабе сообщили об уменьшении количества столкновений в трех направлениях

Российские войска сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском и Марьинском направлениях - в течение суток произошло более 10 боевых столкновений.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 27 июня.

В течение суток российские оккупанты ударили крылатой ракетой Х-22 по дачному кооперативу в Кременчугском районе Полтавской области. Кроме того, враг нанес 20 авиационных ударов и совершил более 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушение и повреждение гражданской инфраструктуры, многоэтажек и десятков частных жилых домов.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности, это Заречье, Тимоновичи Черниговской области; Середина Буда, Порохонь, Фотовиж, Большая Писаревка Сумской области, а также Уды, Казачья Лопань и Красное Первое в Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы также подверглись более 20 населенным пунктам. В частности, Масютовка, Кисловка, Котляровка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении артиллерийские обстрелы подверглись более 15 населенным пунктам, в частности, Невское, Диброва, Белогоровка Луганской области; Торское, Серебрянка, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в направлении юго-восточнее Ивановского. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы более 15-ти населенных пунктов. В частности, под огонь попали Васюкивка, Марково, Хромово, Часов Яр, Ивановское, Озаряновка и Южное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов. Обстреляны, в частности, Керамик, Новокалиново, Авдеевка, Яснобродовка, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Марьинки и Красногоровки. В то же время, произвел артиллерийские обстрелы в районах более 10 населенных пунктов. Под огонь попали, в частности Ильинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия в направлении села Ровнополь. Нанес авиационные удары в районе Сторожевого Донецкой области. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. В частности, это Екатериновка, Елизаветовка, Богоявленко, Благодатное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Новоданиловки Запорожской области. Совершил артиллерийские обстрелы более 40 населенных пунктов. Пострадали Новодаровка, Ольговское, Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Преображенка, Орехов, Павловка Запорожской области; Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Веселое, Антоновка, Херсон, Белозерка, Днепровское, Кизомис Херсонской области и Очаков Николаевской области.

Продолжая вооруженную агрессию, российские оккупационные войска ежедневно несут потери. В здание детского сада, переоборудованного под полевой госпиталь захватчиков, которое находится в Новомихайловке Херсонской области, было доставлено около 50 раненых окупантов.

Также противник продолжает переоборудовать гражданские учебные заведения на временно захваченных территориях Украины под медицинские учреждения. Так, общеобразовательную школу населенного пункта Розовка Запорожской области оккупанты превратили в еще один военный госпиталь. Отмечается постоянный подвоз раненых захватчиков.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 4 - по зенитно-ракетным комплексам врага. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 пункт управления, 2 зенитных ракетных комплекса "Бук" и 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.