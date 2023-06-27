Данилов: Пригожин не является самостоятельной фигурой, за ним стоят люди в погонах

Главарь ПВК "Вагнер" Евгений Пригожин не является самостоятельной фигурой, за ним стоят люди в погонах, стремящихся сменить руководство Российской Федерации, сообщает Укринформ.

Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, комментируя поход Пригожина в Москву.

"Я не могу согласиться, что это был спектакль, это были настоящие боевые действия, потому что ситуация, когда весь мир увидел, что Путин не является руководителем страны, все, как крысы, бежали из Москвы, убежали срочно, как только начались непонятные события, на которые они не могли оказывать влияние, и для России это будет иметь огромные последствия.

Сам Пригожин не является самостоятельной фигурой, за ним стоят люди в погонах, и это сегодня вполне понятно, это не его собственное желание куда-то идти, он четко под контролем. Но если раньше он был под контролем Путина, то сейчас этот контроль у Путина уже утрачен, он находится в общей, условно говоря, группе с другими лицами, цель которых – это вопрос замены руководства Российской Федерации" , – отметил Данилов.

По словам Данилова, некоторые представители российской политической элиты понимают, что возможности у России победить в войне с Украиной нет, и они будут готовить определенную почву, чтобы отходить от этой ситуации.

Отвечая на вопрос возможен ли второй сезон мятежа на России, секретарь СНБО отметил: "Там будет не один сезон, не так быстро, как бы нам хотелось, но процесс начался и вчера было продолжение. Вчерашнее выступление кремлевской крысы (Владимира Путина – ред.) с заявлением, которое должно было очертить "будущее России", оно было так странно - он поблагодарил людей, которые убили российских офицеров. Это выходит за пределы любого понимания".

Данилов добавил, что последствия похода Пригожина обязательно будут.

"Последствия будут. Весь мир увидел, что России как таковой управляемой страны не существует, это очень опасная территория и мы будем в дальнейшем наблюдать. Я не могу сказать, будут ли выходить и снимать маски сейчас, беспокоиться о вопросе устранения Путина, но то, что люди, которые непосредственное участие в этом принимали, находятся в Кремле - это понятно" , - заявил Данилов, добавив, что это дерзкая спецоперация по дискредитации Путина.

По мнению секретаря СНБО, есть некоторые причины того, что вагнеровцы не дошли 200 км до Москвы.

"Дело в том, что у России есть ядерное оружие, это очень такой аргумент, который оно постоянно использует, как средство шантажа. Мы не знаем пока, какие переговоры проходили и кто давал указание, но я точно могу вам сказать, что это не решение Пригожина остановить этот поход на Москву. Это решение совсем других людей" , - считает Данилов, добавив, что со временем это станет известно.

Он также сообщил, что охрана Путина существенно усилена и даже в присутствии членов российского Совбеза в комнате находится охрана, чего раньше не было никогда.