Беларусь сделала Фирташа дипломатом, чтобы защитить от экстрадиции в США

Чтобы остаться в Австрии, украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ получил от Беларуси дипломатическую должность в Вене, сообщает Deutsche Welle.

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет из-за работы UNIDO. Это следует из текста решения Высшего земельного суда Вены по уголовным делам от 14 июня, который есть в распоряжении редакции.

Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (UNIDO) – одно из малоизвестных для широкого круга международных агентств в структуре ООН, которая должна способствовать индустриализации постколониальных стран третьего мира.

В документе более 30 страниц перечислены аргументы защиты Фирташа, благодаря которым он добился того, что после девяти лет судебной тяжбы по делу об экстрадиции бизнесмена в США рассмотрение дела будет начато заново. Ключевой аргумент – должность, которую занял при UNIDO бизнесмен, по настоянию его адвокатов, предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования.

Суд апелляционной инстанции в своем решении от 14 июня обязал суд первой инстанции при повторном рассмотрении учесть работу Фирташа в структурах ООН и определить, подпадает ли он статусу дипломата. Если ответ будет положительным, украинец сможет избежать экстрадиции в США, где его обвиняют в коррупции и отмывании средств.

Как отмечается в тексте решения Высшего земельного суда Вены, Фирташ имеет статус советника постоянного представительства Республики Беларусь при международных организациях в Вене. Нота о делегировании украинского бизнесмена как представителя при Организации Объединенных Наций по промышленному развитию была передана в штаб-квартиру UNIDO 29 июня 2021 года.

Именно на основании этого статуса Дмитрий Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет. Чтобы доказать, что Фирташ как советник при UNIDO имеет статус дипломата, включая дипломатическую неприкосновенность, адвокаты бизнесмена в октябре 2021 года передали суду юридическую экспертизу, подготовленную одним из западноевропейских профессоров по международному праву.

В то же время министерство юстиции Австрии сообщило суду, что Фирташ не аккредитован должным образом при UNIDO и не имеет соответствующей аккредитационной карты от австрийского министерства иностранных дел. То есть правительство в Вене не считает украинца лицом, на которое распространяются привилегии дипломата, включая правовой иммунитет.

Суды предыдущих инстанций учли сообщения австрийского минюста и не признали дипломатического иммунитета Дмитрия Фирташа. Однако решением от 14 июня Высший земельный суд Вены по уголовным делам вернул дело на рассмотрение первой инстанции, обязав суд дать самостоятельную правовую оценку, независимо от позиции минюста Австрии, в том, признавать ли дипломатический иммунитет Фирташа. Если суд признает украинца дипломатом со всеми привилегиями, рассмотрение дела о его экстрадиции будет приостановлено, пока будет действовать дипломатический мандат.