Зеленский уволил гендиректора "Укроборонпрома" Гусева

Президент Владимир Зеленский во вторник, 27 июня, подписал указ об отставке гендиректора "Укроборонпрома" Юрия Гусева по его заявлению, сообщает Новое время.

Указ опубликован на сайте главы государства.

Министр стратегической промышленности Александр Камышин написал у себя в Telegram-канале, что "эффективная и стабильная работа крупнейшего оборонного предприятия страны критически важна для нашего войска". Он поблагодарил сотрудников концерна и заявил, что "Укроборонпром" ожидает "существенное усиление".

Ранее Кабинет министров утвердил на пост нового руководителя "Укроборонпрома" Германа Сметанина — главу харьковского Завода имени Малышева. Источники издания утверждали, что Гусев "провалил ракетную программу" и просил президента перевести его на дипломатическую должность в одну из стран Европы.

5 мая Кабинет министров обнародовал постановление о создании акционерного общества Украинская оборонная промышленность, которое заменит концерн "Укроборонпром".