Россия нанесла удар по центру Краматорска - Донецкая ОВА

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по заведению общественного питания в центре Краматорска, там было большое скопление людей, сообщает Лига.net.

Об этом заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

По его словам, удар был нанесен около 19:32.

Он отметил, что данные о пострадавших и разрушениях уточняются. На месте развернули оперативный штаб, раненые получают необходимую помощь.

Глава Офиса президента Андрей Ермак уточнил, что росияне били двумя ракетами — вторая попала в поселок Беленькое.

Обновлено. В результате атаки погибли 2 человека. Также 22 человека были ранены, из них 1 ребенок. Повреждены здание заведения питания и несколько частных домов,сообщили﻿ в МВД.

Продолжается разбор завалов. По полученной информации, там могут находиться люди, добавили в министерстве.