Залужный: Отслеживаем врага на севере, готовы дать отпор

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой провели работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север", сообщает Украинская правда.

По его словам, на северных границах Украины враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы.

"Наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонительных возможностей. Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор", — говорится в сообщении.

Новости

Популярные темы форума

analytics