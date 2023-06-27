Залужный: Отслеживаем врага на севере, готовы дать отпор
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный вместе с начальником Генштаба Сергеем Шапталой провели работу на пунктах управления войск оперативного командования "Север", сообщает Украинская правда.
По его словам, на северных границах Украины враг продолжает систематические артиллерийские обстрелы районов Черниговской и Сумской областей и применяет диверсионно-разведывательные группы.
"Наши военные не теряют бдительности, ведут разведку и постоянно работают над улучшением своих оборонительных возможностей. Отслеживаем противника на Севере, готовы дать достойный отпор", — говорится в сообщении.