В США анонсировали новые шаги по ПВК "Вагнер" на этой неделе

Правительство Соединенных Штатов планирует предпринять дополнительные шаги по привлечению наемников ППК "Вагнер" к ответственности за преступления, совершенные в Украине и других регионах, сообщает Укринформ.

Об этом заявил на пресс-брифинге спикер Госдепартамента США Мэттью Миллер.

"В ближайшее время следите за обновлениями, вы увидите дополнительные шаги со стороны Соединенных Штатов, чтобы привлечь их к ответственности за совершенное" , - отметил представитель Госдепа.

Он уточнил, что новые шаги ожидаются уже на этой неделе.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что военный мятеж наемников из ППК "Вагнер" на прошлой неделе во главе с Пригожиным продемонстрировал "трещины" у власти Путина.

В то же время, глава американской дипломатии выразил уверенность, что финальный акт развития ситуации в России еще впереди.