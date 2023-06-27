В Крыму появилась новая база обеспечения военных РФ

Спутник Planet Labs зафиксировал новую базу обеспечения российских военных на территории села Широкое вблизи Симферополя, на которой расположены казармы и сотни грузовиков, внедорожников и перевозящих топливо автоцистерн, сообщает Радио Свобода.

По мнению военных экспертов, которым журналисты показали спутниковые снимки, это может свидетельствовать об увеличении присутствия армии РФ во временно оккупированном Крыму. Также журналистам удалось идентифицировать подразделение, расположенное в Широком.

Журналист «Схем» @KOvsianyi заметил, что спутник @planet зафиксировал новую базу обеспечения российских военных на территории села Широкое вблизи Симферополя, на которой расположены казармы и сотни грузовиков, внедорожников и перевозящих топливо автоцистерн. pic.twitter.com/UyUNNTwJ1X — Схемы (@cxemu) June 27, 2023

Согласно снимкам со спутника за 23 июня, новая база располагается в двух местах на территории села Широкое, что в 25 километрах севернее Симферополя во временно оккупированном Крыму.

С помощью военного эксперта Михаила Жирохова журналисты "Схем" смогли идентифицировать технику на большем участке – преимущественно это военные грузовики, автоцистерны и внедорожники. Также на снимке за 23 июня можно увидеть объекты, которые, по мнению Жирохова, могут служить казармами для российских военных.