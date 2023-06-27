Зеленский обсудил с премьером Норвегии ситуацию на фронте и НАТО

Президент Владимир Зеленский во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре, сообщает Европейская правда.

Зеленский отметил, что рассказал норвежскому премьеру о поездке на передовые позиции украинских войск в Донецкой и Запорожской областях и ситуацию на фронте, в частности "ежедневные шаги по деоккупации украинской территории".

"Озвучил некоторые оборонные потребности Украины, в частности в артиллерии" , – добавил президент.

Кроме того, лидеры Украины и Норвегии "скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО", а Зеленский пригласил Стьоре в Украину.