Лукашенко приютил Пригожина в интересах Кремля – Госдеп

Официальный Вашингтон считает, что действия Александра Лукашенко, приютившего военного преступника Евгения Пригожина в Беларуси, способствуют интересам Кремля, а не белорусов, сообщает Укринформ.

Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэттью Миллер.

"Решение Лукашенко принять его (Пригожина – ред.) в Беларуси на самом деле свидетельствует о том, что он продолжает делать шаги не в интересах своего народа, а в интересах Кремля" , - отметил представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты внимательно следят за деятельностью ППК "Вагнер" как в Украине, так и в Африке, а также в любой другой точке мира, где бы она ни действовала. Миллер отметил, что активность "вагнеровцев" вредит интересам стран, где они находятся.

Ранее Госдепартамент США заявил, что администрация Байдена планирует на этой неделе ввести дополнительные шаги по привлечению наемников ППК "Вагнер" к ответственности.