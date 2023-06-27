При взрыве эвакуация затронет несколько областей, все готово — Лубинец

В случае подрыва Запорожской атомной электростанции россиянами эвакуация затронет несколько областей. Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире телемарафона, сообщает Лига.net.

По его словам, если россияне подорвут ЗАЭС, то катастрофа затронет несколько областей — в каждом регионе созданы отдельные штабы по эвакуации, проработаны вопросы вывоза людей из зон радиусом в 30 и 50 км.

"Подготовлены все медицинские средства и проработаны логистические маршруты, где будут размещать людей, как их будут довозить. В случае такой ситуации будут привлечены не только государственные механизмы, но и волонтерские группы" , — сказал Лубинец.

Омбудсмен заявил, что допускает реальную возможность теракта оккупантов на Запорожской АЭС.

"С высокой долей вероятности они могут это сделать, я считаю. Многие международные эксперты не думали, что РФ подорвет Каховскую ГЭС, но они это сделали. После этого представители международных организаций говорят, что они этого не сделают на ЗАЭС, но в случае подрыва это затронет не только Украину, но и соседние страны. Последствия в тот или иной способ затронут десятки миллионов людей" , — подчеркнул чиновник.

Лубинец отметил, что Украина не имеет доступа к временно оккупированным территориям, а поэтому в случае катастрофы именно их жители окажутся под наибольшей угрозой.