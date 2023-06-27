Белый дом не подтверждает размещение ядерного оружия РФ в Беларуси
Администрация США официально не подтверждает информацию о якобы размещении ядерных боеприпасов РФ на территории Беларуси, сообщает Укринформ.
Такой комментарий во вторник предоставила официальный представитель Белого дома Оливия Делтон в ответ на просьбу прокомментировать заявления белорусского диктатора Александра Лукашенко о размещении ядерного оружия РФ, передает собственный корреспондент Укринформа.
"Я не могу подтвердить это", - сказала представительница Белого дома.
Ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник выступил с заявлением, отметив, что значительная часть российского ядерного оружия, которое планируют ввезти в Беларусь, уже находится на территории страны. Он также сказал, что оружие обслуживают россияне.