В Финляндии выступили за ужесточение ограничений на въезд россиян
Власти Финляндии выступили за ужесточение поездок в страну для россиян, поскольку они могут наносить вред международным отношениям, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.
Об этом говорится в сообщении правительства Финляндии.
"Еще одним пунктом повестки дня были поездки российских граждан в Финляндию и через Финляндию в другую часть Шенгенской зоны. Президент и министерский комитет отметили, что поездки граждан России могут по-прежнему наносить ущерб международным отношениям Финляндии", - говорится в сообщении.
Поэтому власти решили, что ограничения на несущественные поездки должны оставаться в силе и усиливаться для предотвращения нарушений.
"На основании обсуждений, проведенных президентом и министерским комитетом, правительство может восстановить постановление об ограничении на поездки от 29 сентября 2022 года", - добавили в правительстве.