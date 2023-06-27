Южная Африка продолжает работу над мирным планом для Украины

Южно-Африканская Республика (ЮАР) продолжит разработку африканской мирной инициативы по прекращению российского вторжения в Украину, заявила министерша иностранных дел ЮАР Наледи Пандор после встречи с главой МИД Германии Анналеной Бербок, сообщает Deutsche Welle.

По словам Пандора, президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин пообещали провести еще одну встречу с главами африканских государств для обсуждения инициативы.

"Мы очень заинтересованы в том, чтобы война между Россией и Украиной подошла к концу" , - сказала глава МИД ЮАР.

Официально власти ЮАР заявляли о своем нейтралитете в вопросе войны РФ против Украины. Президент страны Сирил Рамафоса в середине июня посетил Киев и Санкт-Петербург с миротворческой миссией вместе с представителями еще шести африканских государств.

Мирная инициатива, предложенная ими, содержала, в частности, необходимость достижения мира "с помощью переговоров и дипломатическими средствами", окончание боевых действий "быстрее", "деэскалацию конфликта с обеих сторон", "уважение к суверенитету государств и народов в соответствии с Уставом ООН" и "Гарантии безопасности для всех стран".

В Украине и России не оценили план

Инициатива не имела заметного успеха. "Допустить какие-либо переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, - это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания" , - прокомментировал план Зеленский.

По словам украинского лидера, "Россия долго пыталась обмануть всех с Минском" и сейчас "пытается вернуться к своей старой примитивной тактике". "Но обмануть мир в России больше не получится. Обмануть Украину точно невозможно. Еще раз подчеркну: нужен реальный мир, а значит – реальный вывод российских войск из всей нашей независимой земли", - сказал президент.