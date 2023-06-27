Самолет Пригожина улетел из Беларуси в сторону РФ — мониторинг

Бизнес-джет основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина вылетел из Беларуси и направляется в сторону России, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении мониторинговой группы "Беларускі Гаюн" со ссылкой на данные Flight Radar.

"Бизнес-джет Евгения Пригожина улетает из Мачулищ. В 22:39 Embraer Legacy 600 (рег. номер RA-02795) взлетел с военного аэродрома Мачулище и направляется в сторону РФ" , — говорится в сообщении.

Сообщается, что, таким образом, самолет Пригожина пробыл в Мачулищах ровно 14 часов и 59 минут.

Кроме того, вслед за ним из Мачулищ взлетел и второй бизнес-джет (RA-02878), который прилетел в Мачулищи сегодня утром.

Перед этим белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что владелец "ЧВК Вагнер" Евгений Пригожин сейчас находится в Беларуси.