Блинкен о новом пакете помощи: Поддержит контрнаступление Украины
Новый пакет военной помощи от США поддержит текущие контрнаступательные операции ВСУ, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"Этот пакет помощи в сфере безопасности будет поддерживать текущие контрнаступательные операции Украины с помощью оборудования, непосредственно адаптированного для нужд Украины на поле боя сегодня", - отметил Блинкен.
Он добавил, что пакет помощи включает "необходимые ресурсы для повышения живучести украинских сил на поле боя, помочь вернуть суверенную территорию Украины и защитить своих граждан".
Госсекретарь подчеркнул, что неизменное мужество и солидарность народа Украины продолжает вдохновлять мир.
"Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может покончить с этим в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения на города и население Украины. Пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется", - добавил Блинкен.