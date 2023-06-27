Блинкен о новом пакете помощи: Поддержит контрнаступление Украины

Блинкен о новом пакете помощи: Поддержит контрнаступление Украины
Фото: U.S. Department of State

Новый пакет военной помощи от США поддержит текущие контрнаступательные операции ВСУ, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Этот пакет помощи в сфере безопасности будет поддерживать текущие контрнаступательные операции Украины с помощью оборудования, непосредственно адаптированного для нужд Украины на поле боя сегодня", - отметил Блинкен.

Он добавил, что пакет помощи включает "необходимые ресурсы для повышения живучести украинских сил на поле боя, помочь вернуть суверенную территорию Украины и защитить своих граждан".

Госсекретарь подчеркнул, что неизменное мужество и солидарность народа Украины продолжает вдохновлять мир.

"Россия начала эту неспровоцированную войну против Украины. Россия может покончить с этим в любой момент, выведя свои войска из Украины и прекратив свои жестокие нападения на города и население Украины. Пока Россия этого не сделает, Соединенные Штаты, наши союзники и партнеры будут стоять вместе с Украиной столько, сколько потребуется", - добавил Блинкен.

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