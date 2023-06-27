Столтенберг предостерег от недооценки РФ и призвал в дальнейшем помогать Украине

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег союзников по Альянсу от недооценки в адрес России, хотя недавние события засвидетельствовали нестабильность этой страны и призвал продолжать поддерживать Украину в ее усилиях по защите против российской агрессии, сообщает Укринформ.

Об этом Йенс Столтенберг заявил сегодня в Гааге во время пресс-конференции по итогам рабочей встречи с участием глав государств и правительств Литвы, Польши, Румынии, Албании, Бельгии и Норвегии.

"Мы все видели события в России на протяжении прошлых дней. Это внутреннее дело России. Но очевидно, что преступная война президента Путина против Украины углубила разделы и создала новое напряжение в самой России. В то же время мы не должны ее недооценивать.

Сейчас даже более важно продолжение нашей помощи для Украины. Я ожидаю, что во время саммита в Вильнюсе через несколько недель мы сделаем четкое послание по поводу наших обязательств" , - сказал руководитель Альянса.

Он отметил, что Вооруженные Силы Украины продолжают контрнаступление. Идут тяжелые бои, но украинцы преуспевают. По словам Столтенберга, чем больше своей земли украинцы смогут уволить, тем сильнее будут их позиции за вероятным столом переговоров в будущем.

Генеральный секретарь НАТО поблагодарил Нидерландов и союзников, принявших участие в рабочей встрече, за оказание критически важной помощи для Украины. Это включает вклад в широкий пакет помощи НАТО для Украины, а также инициативу лидерства Нидерландов и Дании по подготовке украинских пилотов для F-16.

"На саммите мы согласуем многолетнюю программу для Украины и обновим наши политические связи. Это приведет Украину ближе к ее законному месту в НАТО" , - сказал Столтенберг.

Он сообщил, что в ходе рабочего ужина союзники также обсудили дальнейшие шаги по укреплению системы сдерживания и обороны НАТО. В частности, это касается принятия новых планов обороны с определением необходимых сил и способностей и с высоким уровнем боевой готовности. Эти меры должны подтвердить, что НАТО готова решительно защищать каждый дюйм своей территории.

Руководитель НАТО выразил уверенность, что во время саммита в Вильнюсе союзники согласуют новый уровень оборонных взносов, где 2 процента от ВВП будут минимально возможным "полом", а не "потолком" таких расходов.