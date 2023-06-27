Зеленский провел совещание по поводу саммита НАТО

Президент Владимир Зеленский провел совещание с представителями международного направления от своего Офиса и Кабинета Министров по подготовке к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе, сообщает Укринформ.

Об этом он рассказал в вечернем видеообращении.

"Провел сегодня и специальное совещание с нашими международниками – Офис, правительство – по подготовке к Вильнюсскому саммиту. Уверен, решения саммита могут стать положительными для Украины! Делаем для этого все возможное и подключили для этого все международные возможности Украины" , - отметил Зеленский.

Как сообщалось, саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля, среди главных вопросов рассмотрит продолжение помощи для Украины в борьбе против российской агрессии. Украина от этой встречи ожидает конкретных решений по определению пути страны к членству в НАТО и предоставлению Украине гарантий безопасности для предотвращения вероятного повторения российской агрессии в будущем.