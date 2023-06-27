Пентагон: "Вагнеровцы" все еще в Украине, несмотря на "мятеж" Пригожина

В Минобороны США заявили, что наемники "Группы Вагнера" все еще находятся в Украине после "мятежа" их главаря Евгения Пригожина. Об этом заявил спикер Пентагона бригадный генерал Пэт Райдер, сообщает Лига.net.

По его словам, после "бунта" на выходных боевики Вагнера все еще находятся на территории Украины.

"Но с точки зрения их специфического характера и того, могут ли они двигаться или не двигаться, я не собираюсь строить догадки об этом" , — сказал Райдер.

Он отметил, что США не меняли положение своих вооруженных сил из-за событий в России.