ISW: ВСУ удерживают позиции на левом берегу Херсонщины

Украинские защитники заняли и удерживают позиции на левом берегу Херсонской области. Об этом утверждает Институт изучения войны﻿﻿ (ISW), сообщает Украинская правда.

Один из связанных с Кремлем военных блогеров утверждал, что украинские силы пытаются расширить свой "плацдарм" у Антоновского моста на восточном (левом) берегу Херсонской области.

В ISW считают, что украинские силы установили и удерживают определенные позиции на восточном (левом) берегу. На кадрах с геолокацией, опубликованных 26 июня, видно, что российские бронетранспортеры, по сообщениям, из состава 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (ДШД), действуют вблизи Антоновского моста.

Другой блогер отметил, что российские подразделения ДШД нанесли ракетный удар по украинским позициям вблизи Антоновского моста и применили российскую термобарическую артиллерийскую систему ТОС-1 в ночь на 26 июня.

"Военкор" утверждал, что разрушение плотины Новокаховской гидроэлектростанции (КГЭС) обеспечивает украинским силам свободу передвижения, но российские войска продолжают отражать украинские атаки.

Украинский Генеральный штаб признал, что российские войска нанесли авиаудары в районе Олешков, что может свидетельствовать о том, что украинские войска проводят какие-то операции в этом районе.

На Луганщине российские и украинские силы 27 июня продолжили проводить наземные атаки к северо-западу от Сватово и к югу от Кременной. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия вблизи Стельмаховки (15 км к северо-западу от Сватово)

Один российский военный блогер утверждал, что подразделения 76-й десантно-штурмовой дивизии (ДШД) продолжают наступать в Кременском лесном массиве. Другой блогер заявлял, что российские войска провели неудачные наземные атаки вблизи Веселого (30 км к югу от Кременной) и Раздоловки (32 км к юго-западу от Кременной).

Министерство обороны России заявило, что российские войска отбили две украинские наземные атаки в неустановленном районе на Лиманском направлении, а российский военный блогер утверждал, что украинские войска безуспешно атаковали вблизи Белогоровки (10 км к югу от Кременной) и Спорного (25 км к югу от Кременной).

Украинская сторона заявила об усилении наступательных в районе Бахмута, начиная с 27 июня. По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, при планировании операций на востоке украинские силовики учитывали конфликт между группой "Вагнер" и Министерством обороны России. Маляр заявила, что украинские силы проводят наступательные операции и продвигаются на флангах Бахмута уже четвертый день подряд. Она добавила, что ситуация в Бахмуте является сложной, поскольку российские войска занимают большие укрепления в городе, и что украинские войска будут продвигаться медленнее.

Представитель Восточной группы украинских войск полковник Сергей Череватый заявил, что украинские войска владеют инициативой на поле боя в районе Бахмута. Спикер Генерального штаба Андрей Ковалев сказал, что украинские войска продолжают наступательные операции в районах Орехово-Васильевка (11 км к северо-западу от Бахмута), Ивановское (6 км к западу от Бахмута), Курдюмовка (14 км к юго-западу от Бахмута) и Северное (20 км к юго-западу от Бахмута) на флангах Бахмутского направления.

Известный российский блогер охарактеризовал военную ситуацию к северу от Соледара как "тяжелую" и заявил, что украинские силы контратакуют в направлении Яковлевки (14 км к северо-востоку от Бахмута). Он утверждал, что украинские силы провели неудачные контратаки к юго-западу от Бахмута, а также, что в районе села Курдюмовка (14 км к северо-востоку от Бахмута).

По состоянию на 27 июня российские войска продолжали ограниченные наземные атаки и продвинулись в районе Бахмута. Геолокационные видеозаписи, опубликованные 27 июня, указывают на то, что российские войска, вероятно, уменьшили тактические достижения украинских войск вблизи Берховки (6 км к северу от Бахмута) по состоянию на 27 июня, хотя непонятно, когда именно российские войска получили эти достижения.

Российский военный блогер утверждает, что российские войска совершили неудачные наземные атаки со своих позиций в Берховке и Дубово-Васильевке (6 км к северо-западу от Бахмута), а также в направлении Миньковки (13 км к северо-востоку от Бахмута).

Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска совершили неудачные наземные атаки вблизи Богдановки (5 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского.

Российские войска продолжили ограниченные атаки на линии Авдеевка-Донецк 27 июня. Украинский Генеральный штаб сообщил, что российские войска провели неудачные атаки вблизи Первомайского (6 км к юго-западу от Авдеевки) и Марьинки (непосредственно к юго-западу от Донецка).

Российский государственный телеканал RT утверждал, что российские войска в Марьинке постепенно продвигаются вперед и что наступающие пехотинцы время от времени отдают приказы о нанесении артиллерийских ударов по украинским позициям в 15-20 метрах от своих позиций.

Украинская сторона сообщила, что достигла незначительных успехов в районах, которые российские войска занимали с 2014 года.

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что украинские силы достигли незначительных успехов к востоку от Красногоровки (непосредственно к западу от Донецка), что является первым случаем возвращения украинскими силами территории, оккупированной до 2014 г.

Однако ISW не видела независимых подтверждений того, что украинские силы вернули себе давно оккупированную территорию. По оценке Министерства обороны Великобритании, недавние украинские атаки, вероятно, "перенапрягли" силы так называемой "ДНР" и чеченцев в Донецкой области.

На юге украинские войска продолжили контрнаступательные операции в районе административной границы Донецкой и Запорожской областей.

Спикер Генерального штаба Андрей Ковалев заявил, что Силы обороны провели успешные контрнаступательные операции на направлении Новодаровка - Приютное (Великая Новоселка).

Министерство обороны России заявило, что Восточная группировка войск отбила три украинские атаки в районе Великой Новоселки.

Российские источники сообщают, что украинские войска провели неудачные атаки в районе Новодонецкого (11 км к юго-востоку от Великой Новоселки) и Урожайного (9 км к югу от Великой Новоселки).

Оккупационный чиновник Запорожской области Владимир Рогов заявил, что российские войска отбили четыре украинские атаки в районе населенного пункта Ровнополь (9 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Кроме того, российские источники утверждают, что в районе Временевской дуги продолжаются тяжелые бои, и предупреждают, что если украинские войска продвинутся дальше, то, вероятно, смогут отрезать Временевскую дугу.

Российский военный блогер выразил беспокойство, что украинские войска готовятся к дальнейшим наступательным действиям на южном донецком направлении, несмотря на плохую погоду.

Генеральный штаб Украины сообщил, что российские войска проводили безуспешные наступательные операции на Ровенском направлении. Пресс-секретарь Восточного командования Вооруженных Сил Российской Федерации Олег Чехов заявил, что российские войска уничтожили украинское подразделение вблизи Сторожевого (3 км к югу от Великой Новоселки). Российский военный блогер заявил, что войска РФ безуспешно атаковали вблизи Новодаровки (14 км к юго-западу от Великой Новоселки).

Связанный с Кремлем военный блогер признал освобождение украинскими войсками Ровнополя и заявил, что украинские войска добились дополнительных успехов в районе Ровнополя.

В Запорожской области, как сообщил Ковалев, Силы обороны провели успешные наступательные операции в направлении Новоданиловка-Роботино (Орехов).

Министерство обороны России заявило, что российские силы остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Роботино (12 км к югу от Орехова).

Рогов заявил, что российские силы остановили украинскую диверсионно-разведывательную группу в районе Мирного (17 км к юго-западу от Орехова). Он также утверждает, что украинцы возобновили атаки в районе Роботино, чтобы восстановить контроль над ранее освобожденными украинскими позициями к северу от населенного пункта, которые российские войска отбили 26 июня.