Удар по Краматорску: 8 погибших, в том числе дети, и 56 раненых
По данным ГСЧС, количество погибших в результате российского ракетного удара по Краматорску вечером 27 июня возросло до 8 человек, среди них трое детей, ранения получили 56 человек.
"По состоянию на 07:00 28 июня из-под завалов разрушенного здания кафе деблокированы тела 8 погибших (в т.ч. 3 ребенка, два - 2008 и 2011 г.р.). Пострадало 56 человек (в т.ч. 1 ребенок 2022 г.р.). Спасены три человека", - сообщили в ведомстве.
Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного здания и искать людей.