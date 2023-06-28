Войска "Вагнера" все еще находятся в Украине – Пентагон

Войска наемников "ЧВК Вагнер" все еще находятся на территории Украины. Об этом сообщает СNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера на пресс-брифинге, сообщает Украинская правда.

"Но с точки зрения их конкретной дислокации и того, могут ли они передислоцироваться, я не собираюсь спекулировать на этом" , - заявил спикер Пентагона.

Райдер добавил, что США не вносили никаких изменений в расположение американских войск из-за событий в России.