Войска "Вагнера" все еще находятся в Украине – Пентагон
Войска наемников "ЧВК Вагнер" все еще находятся на территории Украины. Об этом сообщает СNN со ссылкой на заявление пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера на пресс-брифинге, сообщает Украинская правда.
"Но с точки зрения их конкретной дислокации и того, могут ли они передислоцироваться, я не собираюсь спекулировать на этом", - заявил спикер Пентагона.
Райдер добавил, что США не вносили никаких изменений в расположение американских войск из-за событий в России.
"Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, требовало бы от нас каких-либо вынужденных корректировок", - отметил Райдер.