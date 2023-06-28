Разведка Британии: Удары по мостам на Чонгаре усложнили логистику врага

Удары по мостам под Чонгаром на въезде в Крым существенно усложнили логистику для российских войск, одним из доказательств можно считать быстрое построение там понтонной переправы.﻿ Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании о российско-украинской войне от 28 июня, сообщает Украинская правда.

Разведка напоминает, что 22 июня утром ВСУ нанесли удары по мостам на Чонгаре, которые соединяют Крым с оккупированным югом Херсонщины и являются одним из двух основных путей сообщения.

Аналитики отмечают, что это кратчайший путь от Джанкоя, важного логистического узла в оккупированном Крыму, к сектору на юге Запорожской области, одним из направлений активных контрнаступательных действий ВСУ.