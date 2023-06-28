Литва приобрела две пусковые установки NASAMS и передаст их Украине
Украина получит от Литвы две пусковые системы зенитно-ракетного комплекса NASAMS. Об этом в среду утром сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, сообщает Европейская правда.
"Литва приобрела две пусковые установки NASAMS, которые будут переданы Украине. Противовоздушная оборона является ключевой для украинской борьбы с агрессором", – написал Науседа в своем Twitter в среду утром.
Президент Литвы ожидает, что саммит НАТО в Вильнюсе в июле примет больше коллективных решений по поддержке Украины.
В среду Науседа посетит Киев, рассказал литовский президент накануне на пресс-конференции в Гааге после встречи с несколькими лидерами НАТО.
"Президент Украины неоднократно поднимал вопрос о возможной передаче Украине систем NASAMS, и сегодня было подписано соглашение между Литвой и норвежской компанией Kongsberg о том, что мы купим и предоставим Украине две модернизированные системы запуска NASAMS, и они будут в ближайшее время будут доставлены в Украину", – заявил Науседа во вторник в Гааге.