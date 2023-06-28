Кабмин подтвердил назначение Сметанина главой Укроборонпрома

Правительство официально назначило Германа Сметанина новым генеральным директором Укроборонпрома﻿. Об этом министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает Деловая столица.

Он заявил, что перед Сметаниным поставили три главные задачи:

нарастить производство боеприпасов и военной техники

построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру

трансформировать Укроборонпром

Отметим, что Герману Сметанину 31 год. С декабря прошлого года он возглавляет харьковский танковый завод имени Малышева. Карьеру начал как инженер-конструктор в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова. Сметанин также работал на Львовском бронетанковом заводе.