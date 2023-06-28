Кабмин подтвердил назначение Сметанина главой Укроборонпрома
Правительство официально назначило Германа Сметанина новым генеральным директором Укроборонпрома. Об этом министр по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Александр Камышин, сообщает Деловая столица.
Он заявил, что перед Сметаниным поставили три главные задачи:
- нарастить производство боеприпасов и военной техники
- построить в компании эффективную антикоррупционную инфраструктуру
- трансформировать Укроборонпром
Отметим, что Герману Сметанину 31 год. С декабря прошлого года он возглавляет харьковский танковый завод имени Малышева. Карьеру начал как инженер-конструктор в Харьковском конструкторском бюро имени Морозова. Сметанин также работал на Львовском бронетанковом заводе.