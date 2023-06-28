Резников: Резервы еще не задействованы и есть успехи, которые не разглашают

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Financial Times" отвергает сомнения в успехе летнего контрнаступления и намекает, что недавние скромные достижения – лишь "превью" к гораздо большему наступлению, сообщает Украинская правда.

Резников заявил, что деоккупация группы сел в течение последних недель была "не главным событием" в запланированном Киевом наступлении.



"Когда это произойдет, вы все это увидите... Все увидят все" , – сказал он, отмахнувшись от сообщений СМИ о медленном продвижении против хорошо укрепленных российских позиций.

Министр подтвердил, что основные военные резервы Украины, включая большинство бригад, которые недавно прошли обучение на западе и оснащены современными танками и бронемашинами НАТО, еще не были задействованы в операции.

По словам Резникова, украинская армия продолжает наносить большие потери российским войскам, их "деградация" является инструментом, а освобождение украинских земель – целью.

Министр обороны заявил, что украинские войска достигли "определенных успехов", которых Генеральный штаб не разглашает, чтобы не подвергать опасности войска.

"Иногда россияне не докладывают своему руководству о том, что они потеряли определенный участок или территорию. Они боятся докладывать дальше своему руководству" , - сказал министр.

В то же время, Резников предупредил, что эта операция будет контрастировать с прошлогодним потрясающим разгромом российских войск в Киеве, в Харьковской области и в Херсоне.

"Нельзя ожидать чуда в каждой операции" , – сказал он.

FT отмечает, что украинские войска сейчас "прощупывают" линии российской обороны и атакуют в многочисленных точках, чтобы заставить Россию догадываться, где будет основное наступление.

27 июня министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что в результате контрнаступления Украина отвоевала у России порядка 300 квадратных километров. Это вдвое больше, чем официально объявил Киев.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что успехи на фронте приходят "медленнее, чем хотелось бы".