ЕС готовит новый механизм оборонных закупок, от которого выиграет Украина

Евросоюз согласовал новый механизм, который имеет целью стимулировать оборонную промышленность и помочь странам модернизировать вооружение.﻿ Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, сообщает Украинская правда.

Вечером во вторник Европарламент и Совет ЕС достигли согласия относительно новых правил с целью стимулировать страны ЕС к совместным оборонным закупкам и поддержать европейский оборонпром.

Новый краткосрочный инструмент с сокращенным названием EDIRPA поможет странам закрывать наиболее срочные оборонные потребности на фоне интенсивной помощи Украине, а также должен повысить эффективность и конкурентность европейских производителей.

Европарламент и Совет ЕС договорились о бюджете на 300 млн евро для финансирования этого инструмента. ЕС будет вносить до 20% на каждую закупку от ожидаемой стоимости контракта о совместной закупке – для каждого консорциума стран-членов и ассоциированных стран.

Чтобы воспользоваться этими средствами, компании с контрактами на совместную закупку должны базироваться в ЕС или ассоциированных странах (в том числе странах Европейской ассоциации свободной торговли, то есть включая Исландию, Лихтенштейн, Норвегию).

Страны, которые будут совместно покупать товары военного назначения, также смогут договориться покупать их совместно с Украиной и Молдовой.

"Если варварская война РФ против Украины чему-то нас научила, то это тому, что сейчас мы не готовы защищать себя. Нельзя дальше игнорировать это, мы должны совместно исправлять ситуацию, и должны были бы заняться этим гораздо раньше. Это соглашение, несмотря на довольно скромный бюджет, является важным шагом к реальной общей политике ЕС в вопросах обороны и безопасности" , – отметил докладчик от комитета по иностранным делам и безопасности Михаэль Галер.

Неформальная договоренность начинает работу над законодательным актом, на основе которого инструмент создадут и запустят.

EDIRPA станет дополнением к Европейскому фонду мира, из которого сейчас финансируют в том числе военную помощь стран-членов для Украины.