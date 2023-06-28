Бизнес призывает Президента остановить волну коррупции и рейдерства

Бизнес призывает Президента Владимира Зеленского остановить волну коррупции, рейдерских атак и своеволия чиновников, которая накрыла Украину. Об этом говорится в манифесте украинского бизнеса на защиту 42 статьи Конституции, который обнародован на сайте Федерации работодателей Украины, сообщает ЛигаБизнес.

В документе подчеркивается, что несмотря на войну, Украину накрыла волна коррупции и рейдерских атак, а своеволие оборотней в погонах и судейских мантиях перешло все границы.

"Координированные коррупционерами рейдерские атаки подрывают обороноспособность государства, поскольку ВСУ финансируется с налогов предприятий" , - отмечают работодатели.

Они констатируют, что незаконное давление на владельцев предприятий со стороны коррупционеров уже повлекло вторую волну эмиграции промышленного бизнеса за границу, что является потерей рабочих мест навсегда.

"Рейдеры на государственной службе убеждены в своей безнаказанности" , - говорится в манифесте.

Поэтому бизнес планирует сформировать реестр рейдеров, который будет включать "зашкварных" силовиков и судей и готов предоставить конкретные фамилии координаторов и исполнителей, осуществляющих давление на предпринимателей.

"Призываем Президента, как гаранта Конституции, с целью защиты положений ее 42 статьи немедленно вмешаться в ситуацию. Недопустимо, чтобы обороноспособность государства подрывали оборотни в тылу" , - подчеркивается в документе.

Также бизнес предлагает:

на время военного положения законодательно запретить использование государственных силовых структур в корпоративных спорах, которые не касаются национальной безопасности;

запретить обыски и другие формы "маски-шоу", если предприятие готово добровольно предоставить любые документы, необходимые следователям;