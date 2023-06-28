Парламент Хорватии признал Голодомор геноцидом украинского народа

Парламент Хорватии признал Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает Европейская правда.

Глава внешнеполитического ведомства выразил благодарность хорватским депутатам за принятое решение.

"Я благодарен хорватскому парламенту за чествование памяти миллионов жертв этим историческим голосованием. Мировое признание геноцида Голодомора продолжает стремительно расти" , – отметил он.

Голодомор – искусственно созданный сталинским репрессивным режимом голод 1932-1933 годов в эпоху расцвета коллективизации, то есть принудительного отбора частного имущества и организации коллективных хозяйств. В результате тех событий из-за отсутствия пищи погибли, по разным оценкам, от четырех до шести миллионов украинцев, преимущественно в сельской местности.