Зеленский предлагает идею доктрины для Украины

Украине необходима доктрина, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны. Это связано с тем, что Украина идет к победе в войне.﻿ Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, со ссылкой на его заявление в Верховной раде по случаю Дня Конституции, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, неразмытой, смелой доктрины. Для Украины, которая идет к победе. И для Украины-победительницы" , - сказал он.

По словам президента, эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и будущем украинцев.

"И нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире. Мы нуждаемся в новой системе, новых правилах, новых возможностях" , - заверил Зеленский.

По мнению Зеленского, во всех своих попытках Россия проигрывает и это уже не мечта, это реальность. Он добавил, что даже сейчас, несмотря на войну, украинцы продолжают идти по пути изменений.