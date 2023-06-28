Зеленский предлагает идею доктрины для Украины
Украине необходима доктрина, в которой будут очерчены основные вопросы будущего страны. Это связано с тем, что Украина идет к победе в войне. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, со ссылкой на его заявление в Верховной раде по случаю Дня Конституции, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.
"Как Конституция закладывает основы, мы нуждаемся в доктрине для нашего государства. Ясной, неразмытой, смелой доктрины. Для Украины, которая идет к победе. И для Украины-победительницы", - сказал он.
По словам президента, эта доктрина должна отвечать на все фундаментальные вопросы об Украине и будущем украинцев.
"И нам самим, и нашим соседям, и каждому в мире. Мы нуждаемся в новой системе, новых правилах, новых возможностях", - заверил Зеленский.
По мнению Зеленского, во всех своих попытках Россия проигрывает и это уже не мечта, это реальность. Он добавил, что даже сейчас, несмотря на войну, украинцы продолжают идти по пути изменений.
"И я уверен, что первый день мира после этой войны, первый день нашей заслуженной победы станет и первым днем дальнейшей быстрой трансформации Украины. Основ нашей с вами жизни, наших институтов, экономических практик, социальных привычек, политик и повседневности. То, что мы не можем пока изменить сейчас, в условиях войны, мы изменим в процессе нашего восстановления. Нашей трансформации. Мы создадим новую и гораздо сильную Украину", - констатировал он.