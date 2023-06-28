НБУ: Рынок жилой недвижимости - в глубоком кризисе

Рынок жилой недвижимости в Украине остается в глубоком кризисе, заявленные продавцами цены не подкреплены рыночными факторами, а аренда стала гораздо более выгодным вариантом для тех, кто нуждается в жилье.﻿ Об этом говорится в Отчете о финансовой стабильности за июнь 2023 года, обнародованном Национальным банком, сообщает Экономическая правда.

Так, за год цены на жилье в Украине заметно выросли. Например, по состоянию на май в Киеве стоимость жилья на первичном рынке выросла более чем на 16%, по сравнению с маем 2022 года. В западных регионах рост был еще более быстрым. Однако этот рост никак не коррелируется со спросом на рынке недвижимости.

"Учитывая очень слабый спрос, заявленные в объявлениях цены прежде всего отражают ожидания продавца и его желание покрыть растущую себестоимость строительства" , - отмечают в НБУ.

Цены на вторичном рынке лучше отражают баланс рыночных сил. Но жилье преимущественно продается со скидками: на уступки идут продавцы.

"Цены в объявлениях по всем объектам заметно выше, чем в тех объявлениях, квартиры по которым были проданы" , - отмечается в отчете Нацбанка.

В частности, по состоянию на май цены на жилье в объявлениях, по которым квартиры были проданы, были на четверть ниже, чем средние по всем объявлениям

О том, что цены на рынке недвижимости далеки от своего естественного, подкрепленного рыночными факторами уровня, свидетельствует и соотношение цены и аренды. Оно почти в два раза превышает среднее историческое.

"Условия аренды являются более привлекательными, чем приобретение, что и в дальнейшем будет сдерживать покупательскую активность на рынке жилья" , - говорится в отчете.

"Соотношение цены и стоимости аренды свидетельствует о существенных рыночных диспропорциях" , - отмечают в Нацбанке.

При этом, как прогнозируют в НБУ, глубокий кризис на рынке недвижимости себя не исчерпал.

Из-за медленного восстановления экономики и доходов, эмиграции и общей неопределенности, спрос будет оставаться низким еще долгое время.

Рыночной ипотеки в Украине сейчас почти нет (за год полномасштабной войны выдали менее 250 кредитов), а работа государственных программ поддержки - нестабильна.

В первом квартале 2023 года в Украине ввели в эксплуатацию почти 25 000 новых квартир, но в основном это строительство, которое началось еще до полномасштабного вторжения. Количество новых строек сокращается.