Рада разрешила военным использовать авто с правым рулем
Верховная Рада приняла сразу за основу и в целом законопроект №9238 о разрешении военнослужащим на период военного положения использовать транспортные средства с правым рулем, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявили народные депутаты Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.
Документ поддержали 279 депутатов.
По словам Гончаренко, таким образом военнослужащим разрешили регистрировать авто с правым рулем - норма будет действовать во время военного положения и 90 дней после его отмены.
"Силы обороны Украины имеют насущную потребность в мобильных транспортных средствах. Существует критическая потребность в автомобилях способных преодолевать бездорожье, а также имеющих высокую проходимость и хорошую маневренность. Это, в частности, пикапы, внедорожники, микроавтобусы, и различные спецавтомобили.
Большое количество автомобилей с соответствующими техническими характеристиками можно приобрести в Великобритании, но учитывая правостороннее движение в этой стране, они имеют правое расположение руля", — говорилось в пояснительной записке законопроекта.