Рада приняла закон о доплатах военным
Верховная Рада приняла в целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения, сообщает Экономическая правда.
Об этом заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.
"Через 2,5 месяца после голосования правки о "30 тысячах", парламент наконец принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным", — сообщил .
За закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" проголосовали 311 народных избранников.
Железняк пояснил, что основная задача законопроекта - военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30 - 100 тыс грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ.
Сохранененные нормы:
- Доплаты срочникам оставили 6000 грн/мес, курсантам - 2350 грн/мес. Тоже по порядку КМУ.
- Отпуска для военных: до 30 дней ежегодный + до 10 дней по семейным обстоятельствам для курсантов: до 10 дней зимнего + до 20 дней летнего.
- Не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву по мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки
- Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки - не менее одного месяца.
Другие нормы:
- Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров - два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения - дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ;
- умершим вследствие ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;
- тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;
- минимальный порог доплаты для инструкторов - 15 тыс грн в порядке КМУ;
- ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;
- непрерывный отпуск на лечение - не более 4 месяцев;