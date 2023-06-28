Рада приняла закон о доплатах военным

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Через 2,5 месяца после голосования правки о "30 тысячах", парламент наконец принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным", — сообщил .

За закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" проголосовали 311 народных избранников.

Железняк пояснил, что основная задача законопроекта - военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30 - 100 тыс грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ.

Сохранененные нормы:

Доплаты срочникам оставили 6000 грн/мес, курсантам - 2350 грн/мес. Тоже по порядку КМУ.

Отпуска для военных: до 30 дней ежегодный + до 10 дней по семейным обстоятельствам для курсантов: до 10 дней зимнего + до 20 дней летнего.

Не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву по мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки

Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки - не менее одного месяца.

Другие нормы: