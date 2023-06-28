Рада приняла закон о доплатах военным

Рада приняла закон о доплатах военным
Фото: president.gov.ua

Верховная Рада приняла в целом законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил нардеп от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

"Через 2,5 месяца после голосования правки о "30 тысячах", парламент наконец принял во втором чтении и в целом законопроект №9342 о доплатах военным", — сообщил .

За закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов, связанных с прохождением военной службы во время действия военного положения" проголосовали 311 народных избранников.

Железняк пояснил, что основная задача законопроекта - военнослужащим ежемесячно выплачивается дополнительное вознаграждение в 30 - 100 тыс грн. Доплата выплачивается на условиях, в размерах и в порядке, установленных КМУ.

Сохранененные нормы:

  • Доплаты срочникам оставили 6000 грн/мес, курсантам - 2350 грн/мес. Тоже по порядку КМУ.
  • Отпуска для военных: до 30 дней ежегодный + до 10 дней по семейным обстоятельствам для курсантов: до 10 дней зимнего + до 20 дней летнего.
  • Не допускаются к участию в ведении боевых действий военнослужащих из числа призванных на военную службу по призыву по мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки
  • Минимальный срок прохождения базовой военной подготовки - не менее одного месяца.

Другие нормы:

  • Для раненых, которые признаны непригодными к военной службе и зачислены в распоряжение соответствующих командиров - два месяца выплат по последней занимаемой должности, с 3-го месяца до окончания распоряжения - дополнительная выплата 20100 грн по порядку КМУ;
  • умершим вследствие ранения предусмотрена единовременная выплата в размере 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;
  • тяжело раненым на лечении, пленным и пропавшим без вести ежемесячное дополнительное вознаграждение в 100 тыс грн на условиях и порядке КМУ;
  • минимальный порог доплаты для инструкторов - 15 тыс грн в порядке КМУ;
  • ежегодный отпуск срочникам увеличился с 10 до 30 дней;
  • непрерывный отпуск на лечение - не более 4 месяцев;

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