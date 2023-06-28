Зеленский: Украина никогда не согласится на замороженный конфликт
Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Об этом президент Владимир Зеленский сказал во время выступления в Верховной Раде по случаю Дня Конституции, сообщает Укринформ.
"Любой замороженный конфликт - это война. Война, которая непременно разгорится. Вопрос только в том - когда. Когда и сколько жизней она унесет. Поэтому мир должен быть честным. Именно такой мир предусматривает украинская Формула мира. И именно поэтому она имеет универсальную польза. Украина никогда не согласится ни на один из вариантов замороженного конфликта. Ни один", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, Украина наоборот поможет Формулой мира всем другим народам мира, стремящимся к настоящему справедливому миру.
"Россия рассматривает всех своих соседей как рабов и врагов. Очевидно, что мир есть и будет на нашей стороне. Очевидно, что Украина усиливает и будет усиливать все альянсы, в которых участвует. Мы уже исторически усилили Евросоюз. И придали европейскому единению такую силу, которой у ЕС никогда не было", - сказал Зеленский.