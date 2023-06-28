Bacardi обещал покинуть РФ, но вместо этого увеличил прибыль

Производитель алкоголя Bacardi увеличил прибыль в РФ втрое несмотря на обещание покинуть рынок, сообщает Новое время.

Однако слова об остановке поставок со временем просто исчезли из пресс-релиза, а прибыль российского филиала Bacardi в прошлом году выросла в три раза, выяснило издание The Bell.

Компания Bacardi продолжает непосредственно поставлять свои бренды в Россию через свой филиал.

Отмечается, что по сравнению с 2021 годом стоимость основных средств дочерней компании "Бакарди Рус" выросла с 57 до 850 млн руб. Выручка выросла с 30,1 млрд руб. до 32,6 млрд, а чистая увеличилась втрое — с 1,5 до почти 4,7 млрд руб.

С начала вторжения РФ в Украину компания "Бакарди Рус" зарегистрировала 37 новых складских единиц товара (SKU), включая вина и вермуты Martini, ромы Bacardi и Banks, водку Grey Goose, джин Bombay Sapphire и несколько брендов шотландского виски (A Craigellachie, Royal Brackla и Aultmore).

Коммерческие расходы компании несмотря на планы остановить продвижение, превысили в прошлом году 6,7 млрд руб. — это немногим меньше 7,042 млрд годом ранее.

Кроме того, компания продолжает маркетинговые инвестиции как в местах употребления алкоголя, так и в ритейле. Также издание пишет, что бренды Bacardi можно найти и на оккупированных РФ территориях Украины в Крыму, в Донецке и Луганске.

Ранее сообщалось, что собственник ирландского виски Jameson продолжил поставки продукции в РФ. Российский рынок был вторым по величине для Jameson после американского.