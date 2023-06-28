Зеленский: НАТО пора перестать оглядываться на слабый Кремль

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде в среду призвал НАТО перестать оглядываться на Кремль, принимая решение о будущем членстве Украины, сообщает Европейская правда.

В своем выступлении Зеленский заявил, что в последние годы НАТО имел две фундаментальные слабости.

"Во-первых: существовало сомнение, а заработает ли реально 5 статья договора о НАТО. И мы все были свидетелями, как мир сомневался, станет ли Альянс защищать страны восточного фланга НАТО в случае российской агрессии против них.

Во-вторых, многие в мире не воспринимали и не воспринимают НАТО как оборонительный Альянс, приписывая ему в результате соответствующей пропаганды какие-то там якобы агрессивные цели. Вступление Украины в Альянс надежно ликвидирует эти две слабости НАТО" , – сказал президент.

Он отметил, что никто уже не сомневается, что Украина способна защитить себя и своих союзников. Кроме того, каждый в мире видел, что война России против Украины является неспровоцированной и преступной, захватнической и геноцидной.

"Вступление Украины в НАТО будет мощным сигналом миру, что это Альянс, который защищает и защитит. Это Альянс, который имеет опыт победителей и моральное преимущество победителей во вполне справедливой обороне" , – сказал Зеленский.

Он отметил, что после победы Украины союзники будут хотеть, чтобы украинские боевые бригады размещались на земле ее соседей, потому что "Украина – это страна силы, и все это видят".

"НАТО будет гарантировать безопасность для Украины, а наши силы обороны и безопасности будут гарантировать безопасность и защиту для других членов НАТО. Чтобы это стало реальностью, нужно лишь одно: чтобы все наши партнеры по Альянсу перестали оглядываться на Кремль при принятии своих важных решений.

Уже даже внутренние силы самой России перестали оглядываться на хилого хозяина Кремля. Безумие Путина привело к тому, что он сам загнал себя в глухой бункер" , – резюмировал Зеленский.

Как известно, на июльском саммите НАТО в Вильнюсе Украина стремится добиться четких формулировок относительно перспективы получения членства в Североатлантическом альянсе.