НАТО готовит для Украины сюрприз — премьер Эстонии
Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас анонсировала "сюрприз" относительно членства Украины в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.
Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
"Я уверена, что единственная гарантия безопасности Украины, которая действительно работает - это НАТО. Но я не хочу как-то испортить сюрприз саммита в Вильнюсе", - сказала Каллас.
В свою очередь Столтенберг выразил уверенность в том, что лидеры на встрече "придут к единой позиции" по присоединению Украины к НАТО.
"Пока рано предсказывать результаты саммита. Сейчас идут консультации, как происходит всегда по важным решениям, которые нам необходимо принять. Но я абсолютно уверен, что лидеры на саммите придут к единой позиции относительно того, как ответить на ожидания Украины относительно членства", - отметил генсек.