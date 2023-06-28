НАТО готовит для Украины сюрприз — премьер Эстонии

Премьер-министр Эстонии Кайя Каллас анонсировала "сюрприз" относительно членства Украины в НАТО на июльском саммите Альянса в Вильнюсе, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом она заявила во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Я уверена, что единственная гарантия безопасности Украины, которая действительно работает - это НАТО. Но я не хочу как-то испортить сюрприз саммита в Вильнюсе" , - сказала Каллас.

В свою очередь Столтенберг выразил уверенность в том, что лидеры на встрече "придут к единой позиции" по присоединению Украины к НАТО.