Зеленский встретился с президентами Польши и Литвы в Киеве

Президент Владимир Зеленский обсудил с президентами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой вопросы безопасности, в том числе активные действия украинских воинов на фронте, подготовку к саммиту НАТО, евроинтеграцию и Формулу мира, сообщает Укринформ.

Об этом он рассказал во время совместной с польским и литовским лидерами пресс-конференции в Киеве.

"Мы сегодня обсудили весь спектр актуальных и вопросов безопасности, которые объективно есть в нашей повестке дня. Проинформировал об активных действиях наших воинов, которые происходят на фронте сейчас и которые позволяют шаг за шагом непросто, но тем не менее – освобождать нашу землю" , – сказал Зеленский.

Также, по его словам, обсудили подготовку к июльскому саммиту НАТО в Вильнюсе.

Президент подчеркнул, что сейчас у Альянса есть реальная возможность сделать решение саммита действительно нужным для всей Европы и которые были бы направлены на приглашение Украины в НАТО.

Кроме того, он отметил, что лидеры обсудили тему евроинтеграции Украины и подготовку саммита Формулы мира.

"Россия проигрывает эту войну, никто в Европе в этом не сомневается, а мы обретем мир, реальную безопасность для наших народов. Все вместе в единстве, усиливая друг друга, усиливая наш альянс, в частности НАТО, укрепляя ЕС и наш общий европейский образ жизни" , – подчеркнул Зеленский.

В то же время глава Украинского государства поблагодарил Польшу за вооруженную, экономическую, политическую и гуманитарную поддержку, за убежище украинцев.