Пригожин планировал захватить Шойгу и Герасимова во время бунта — WSJ

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин планировал захватить военное руководство России во время мятежа, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на западных официальных лиц.

Как сообщает издание, первоначально Пригожин намеревался захватить министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова. По данным неназванных источников, ФСБ узнала о плане за два дня до того, как он должен был быть выполнен.

Западные спецслужбы узнали о планах Пригожина, проанализировав перехваченные электронные сообщения и спутниковые снимки, сообщил чиновник, знакомый с этим вопросом. По мнению западных официальных лиц, первоначальный план имел хорошие шансы на успех, но потерпел неудачу после утечки информации о заговоре, что вынудило Пригожина действовать по альтернативному плану.

Согласно данным западной разведки, заговор Пригожина основывался на его уверенности в том, что часть российских вооруженных сил присоединится к восстанию и пойдет против своих собственных командиров.

По данным западной разведки, подготовка Пригожина к мятежу включала накопление большого количества боеприпасов, топлива и военной техники, включая танки, бронемашины и современные мобильные средства ПВО, за несколько дней до атаки. Разведка считает, что войска ЧВК с легкостью взяли Ростов-на-Дону, в котором находится большой военный аэропорт, поскольку некоторые командиры регулярных войск могли быть частью заговора.

Также, по данным западной разведки, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил принять ЧВК Вагнера в своей стране, отчасти для того, чтобы укрепить собственную безопасность от возможного посягательства со стороны России. Путин давно стремится поглотить Беларусь, говорится в материале. Размещение войск ЧВК в Беларуси должно служить гарантией личной безопасности Лукашенко, добавили источники.