Швейцария не разрешила реэкспорт почти сотни танков Leopard 1

Правительство Швейцарии не разрешило реэкспорт почти сотни танков Leopard 1, которые после модернизации в Германии должны были передать Украине, сообщает Европейская правда.

Федеральный совет Швейцарии 28 июня отклонил запрос компании Ruag SA по поводу 96 танков Leopard 1 A5 на основании законодательства о нейтралитете.

Указанные танки сейчас хранятся в Италии в небоеспособном состоянии. Их планировали перевезти в Германию для модернизации, а после того передать Украине в качестве военной помощи.

"Федеральный совет пришел к выводу, что продажа 96 танков не возможна в связи с положениями действующего законодательства. В частности, такая продажа противоречила бы закону о средствах военного назначения и означала бы изменение швейцарской политики нейтралитета" , – пояснили в заявлении.

В середине июня Национальное собрание – нижняя палата парламента – поддержало разрешение продать Германии 25 из 96 списанных боевых танков Leopard 2 несмотря на строгие экспортные ограничения.

На прошлой неделе Швейцария анонсировала пакет гуманитарной помощи стоимостью 1,2 миллиона швейцарских франков (1,22 миллиона евро) для разминирования в Украине.

Швейцарию критикуют за то, что она запрещает другим государствам передавать Киеву произведенное у нее оружие из соображений нейтралитета. Речь идет также о Германии, которая не может поставлять Украине боеприпасы к самоходным установкам Gepard.