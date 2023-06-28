Число жертв обстрела Краматорска возросло до 11 — ГСЧС

В результате ракетного удара по центру Краматорска количество жертв возросло до 11. Среди погибших — трое детей.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По состоянию на 17:00 спасатели деблокировали из-под завалов тела 11 погибших. Также в результате атаки пострадали 56 человек (в том числе 1 ребенок), 7 человек спасены.

На месте происшествия постоянно работают психологи ГСЧС, которые помогают людям оправиться от пережитого, добавили в ГСЧС.