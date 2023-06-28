Минюст начал взыскание активов Бабакова, Гинера и Воеводина

Министерство юстиции подало в ВАКС иск о взыскании активов собственников VS Energy – российских олигархов Бабакова, Гинера и Воеводина – в доход государства. Группа, в частности, владеет корпоративными правами в 8 украинских облэнерго, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявила директор Департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

Чиновница назвала дело "главной санкционной битвой".

"Сегодня Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания активов БабаковА О.М., ГинерА Е.Л., Воеводина М.В. и других лиц, которые связаны с указанной тройкой и по существу выполняют роль номиналов" , – написала она.

Россияне в Украине обладают корпоративными правами:

8 облэнерго;

6 отелей (сеть Premier Hotels & Resorts);

2 металлургических заводов (в частности, "Днепроспецсталь" в Запорожье);

2 ТЦ в Киеве ("Метроград" и "Метрополис");

еще 31 юридическое лицо;

денежными средствами в размере около 2,5 млн долл.

Ранее сообщалось, что непубличными бенефициарами группы VS Energy являются российский бизнесмен Михаил Воеводин, известный по прозвищу в криминальных кругах как Миша "Лужнецкий", экспрезидент ФК "ЦСКА" Евгений Гинер вместе с замглавы Госдумы РФ Александром Бабаковым.

В мае 2022 года группа заявила, что Гинер, Воеводин и Бабаков с 2014 года не имеют отношения к украинским облэнерго, а их бенефициарами являются Марина Ярославская, Олег Сизерман (Германия), Валтс Вигантс, Виллис Дамбинс и Артурс Альтбергс (Латвия).

Президент Владимир Зеленский в пятницу, 12 мая, подписал указы о введении санкций в отношении юридических и физических лиц, среди которых компания VS Energy International NV.

Все вышеперечисленные номинальные владельцы VS Energy были включены в новый санкционный список.