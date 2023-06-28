Зеленский рассказал, чего Украина ожидает от саммита НАТО

На июльском саммите в Вильнюсе Украина ожидает получить модальность будущего в НАТО и гарантии безопасности до членства в Альянсе, пишет Татьяна Степанова, РБК-Украина.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с президентами Польши и Литвы.

"Если Альянс хочет быть мощным и не видит своего существования без Украины, это справедливо, что мы хотим получить хоть какую-то модальность нашего будущего в НАТО, какие-то конкретные вещи. Мы о таких конкретных вещах и просим" , - сказал Зеленский.

Он отметил, что речь не идет о сегодняшнем членстве, ведь Украина понимает, что во время войны не может вступить в Альянс.

"Еще раз подчеркиваю: мы адекватное государство и понимаем, что во время войны мы не можем быть членами НАТО, но мы должны быть уверены, что после войны мы будем. И именно такой сигнал мы хотим получить, что после войны Украина будет членом НАТО" , - подчеркнул президент.

Третьим сигналом, по словам Зеленского, является предоставление Украине гарантии безопасности до вступления в Альянс.