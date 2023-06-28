Украина успешно выполнила все предпосылки для вступления в НАТО — Резников

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина на июльском саммите НАТО в Вильнюсе ожидает получить гарантии того, что она будет приглашена присоединиться к Альянсу после завершения войны с Россией, поскольку успешно выполнила все три предпосылки, сообщает Укринформ.

Об этом он сказал в интервью The Guardian.

"В Вильнюсе главы государств и правительств стран-членов НАТО смогут исправить ошибку Бухареста в 2008 году и продемонстрировать ответственное лидерство, оправдав наши ожидания. Это покажет России, что ее влияние должно заканчиваться на ее границах, а дальнейшая агрессия лишь ускорит крах террористического государства" , – сказал он.

"Мы реалисты и не требуем невозможного. Поэтому наши ожидания от Вильнюсского саммита НАТО очень реалистичны: получить гарантию приглашения в НАТО после победы Украины в войне. Мы готовы немедленно подписать протокол о вступлении, чтобы начать процедуру ратификации и окончательного присоединения" , — подчеркнул Резников.

Он отметил, что тремя ключевыми предпосылками членства в НАТО являются оперативная совместимость с силами Альянса, прозрачная система закупок и гражданский контроль над вооруженными силами.

"На сегодняшний день Украина успешно выполнила все три предпосылки" , – сказал министр.

По его словам, укрепление восточного фланга НАТО в интересах Альянса, поскольку Россия будет оставаться угрозой в обозримом будущем.

"Учитывая агрессивную позицию России, которая не изменится в ближайшее время, в интересах НАТО усилить и укрепить свой восточный фланг. Сегодня Украина уже служит защитным щитом для восточноевропейских членов НАТО. Если этот щит даст трещину, следующими жертвами российской агрессии могут стать страны Балтии Польша, Венгрия или Словакия" , — подчеркнул Резников.

Он отметил, что не сомневается, что в интересах НАТО, чтобы боевой опыт Украины (с использованием стандартных систем вооружений НАТО против российской армии) был полностью доступен странам НАТО.

Резников подчеркнул, что украинцы хорошо осознают слабую позицию, в которой Украина оказалась после подписания Будапештского меморандума 1994 года, согласно которому страна отказалась от своего ядерного арсенала в обмен на обязательства США, России и Великобритании уважать независимость и суверенитет и .

"Важно, что сегодня поддержка украинским народом нашего членства в НАТО находится на исторически беспрецедентном уровне – рекордно высоких 83%. Не в последнюю очередь потому, что с 2014 года мы собственными глазами увидели разрушительное влияние провала Будапештского меморандума" , – сказал он.