В РФ передали под опеку более тысячи депортированных из Украины детей — СМИ
Российские власти передали под "предварительную опеку" 1 184 детей, депортированных из оккупированных территорий Украины − это в три раза больше, чем оккупанты заявляли публично., сообщает Украинская правда.
По данным издания "Важные истории", после начала полномасштабного вторжения Россия депортировала из Украины от 4,4 до 19,5 тысячи детей. Часть из них уже отдали под опеку в российские семьи.
В конце 2022 года уполномоченная по правам ребенка в России Мария Львова-Белова заявила, что в семьи было устроено 380 детей, вывезенных из Украины. То же число она называла и весной-летом 2023 года.
Однако, по данным "Важных историй", переданных в семьи детей может быть, как минимум в три раза больше, чем утверждает Львова-Белова.
Согласно отчету о деятельности правительства Ростовской области за 2022 год, под предварительную опеку было передано 1 184 ребенка, которые прибыли "без законных представителей с территорий Донбасса и Украины".
Издание отмечает, что из этой формулировки неясно, какой статус у этих детей. В эту цифру могут входить дети-сироты, которые жили в детдомах на оккупированных территориях или потеряли родителей во время войны. В таком случае Львова-Белова занижает данные об украинских детях, отданных на воспитание в российские семьи.
Также в эту цифру могли попасть дети, которые выехали в Россию с другими родственниками (бабушкой, тетей и др.), а их родители остались на оккупированных территориях.
И здесь могут быть учтены воспитанники детских учреждений, которых массово вывезли в Россию. Над такими детьми обычно опеку оформляет директор учреждения.
Также издание отмечает, что вероятно не все из 1 184 детей остались в Ростовской области, поскольку в отчете Минпросвещения говорится, что в 2022 году в этом регионе под предварительную опеку отдали только 534 ребенка. Это может свидетельствовать о том, что остальных детей вывезли в другие регионы.
Минобразования Ростовской области на вопросы "Важных историй" отвечать отказалось.
Однако издание изучило открытые источники и данные Минпросвещения и установило местонахождение 290 детей из Украины в 23 регионах России.
Больше всего детей − 47 человек − находятся в Новосибирской области. Как минимум 30 детей оказались в семьях Московской области, 25 − в Калужской, 24 − в Нижегородской. Еще 21 депортированный ребенок живет в семьях Ямало-Ненецкого автономного округа, 20 − в Ленинградской области.
В остальные регионы вывезли менее 20 детей.
Также в новостях как регионы, куда отправились депортированные украинские дети, упоминались Пензенская, Ростовская, Костромская и Новгородская области, но сколько в итоге туда приехало детей − неизвестно.
Издание обращает внимание, что, вероятно, всех этих детей отдали в российские семьи с апреля по октябрь 2022 года. Потому что с ноября новости о массовом устройстве депортированных детей под опеку перестали появляться − в СМИ попадали лишь единичные случаи.
В октябре 2022 года Львова-Белова утверждала, что в российские семьи планируется передать еще около тысячи детей из так называемых "ДНР и ЛНР", но никаких новостей об этом не было, а чиновница продолжила повторять одну и ту же цифру о 380 украинских детях, которые находятся в семьях в России.
Ранее "Важные истории" сообщали, что Россия могла депортировать из Украины более 2,5 тысяч сирот.